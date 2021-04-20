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Ankara'da hız kesiciler sayesinde trafik güvenliği sağlanıyor

Çankaya Belediyesi tarafından resmi kurum ve okullara yakın yerlerdeki yollara hız kesici yapılarak vatandaşın can güvenliğini sağlıyor.

Ankara'da hız kesiciler sayesinde trafik güvenliği sağlanıyor

Araçlarıyla yola çıkan sürücülerin hız yapmasını engelleyen kasisler yapan Çankaya Belediyesi hem trafik kazalarının önüne geçiyor hem de vatandaşların güvenle yürümelerine vesile oluyor. Hız kesici kasislerin sokak aralarında ve çocuk yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde yapılması vatandaşların ve çevre esnafın takdirini de kazanıyor. İhtiyaç duyulan her noktaya hız kesicileri program dahilinde yapıyor.

"GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizim için belediyecilikte vatandaşlarımızın memnuniyeti ön plandadır. Onların mutlu, huzurlu ve iyi ki burada yaşıyorum diyebilecekleri bir Çankaya için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Sokak aralarında hız yoğunluğunu azaltmak için hız kesici kasisler yapıyoruz. Vatandaşların güvenliği bizim sorumluluğumuzda ve bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Ankara'da hız kesiciler sayesinde trafik güvenliği sağlanıyor

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