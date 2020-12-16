Ankara'da iki daireyi birleştirip halay çeken komşular birbirlerine koronavirüs bulaştırdı!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları delen vatandaşların yaptığı skandal olayları anlattı.

''DIŞARI ÇIKMAK İÇİN HASTANE RANDEVUSU ALIYORLAR''

Prof. Dr. İlhan, bazı vatandaşların kısıtlamayı delmek için her yolu denediğini söyledi. İlhan, "Hiçbir işi olmadığı halde hastaneden doktor randevusu alarak, 'hastanede randevum var' diyerek hastaneye gitmeye çalışanlar, kendilerini acil hasta gibi gösterenler gibi maalesef böyle olumsuz uygulamalar var. Bu kişiler sağlık sistemini de meşgul ediyorlar, doktor randevusu alıyorlar gelmiyorlar, dışarıya çıkmak için sadece bunu kullanıyorlar. Çok az sayıda olsa da bunun doğru olmadığını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor." diye konuştu.

''MARKETE DİYE ÇIKIP 3 SAAT GELMEYENLER VAR''

Prof. Dr. İlhan, bazı insanların ise yasağı delmek için market alışverişini bahane ettiğini belirterek, "Bunun yanında, 'markete gidiyorum' diye çıkıp, 3 saat marketten gelmeyen, ara sokaklarda dolaşan vatandaşlarımız var. Hepimiz dışarıya çıkmak istiyoruz, hepimiz çok yorulduk, sıkıldık; ama böyle şeyleri yapmamamız gerekiyor. Yasakları delmek için fırsat kollamak yerine, 'kurallara nasıl uyarız daha' diye fırsat kollamak daha doğru bir yaklaşım olacak" ifadelerini kullandı.

''APARTMAN KORİDORUNA HALI SERİP HALAY ÇEKMİŞLER''

Prof. Dr. İlhan, yasakların delinmesine ilişkin şahit olduğu bir olayı da anlatarak, "Hele ki yakın zamanda şahit olduğum bir olay vardı; Ankara'nın bir mahallesinde 2 ev kapılarını açmış birleştirmişler, apartman koridoruna halı sermişler. İki ev birbirleriyle halay çekerek dolaşıyorlar. Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor, böyle bir şeyin yapılmaması gerekiyor. Biz hep 'hafta sonu olunca çekirdek aile içerisinde kalın' diye söylüyoruz; ama vatandaşlarımız hafta sonu cuma akşamı başlayan pazartesi sabah sonlanan kısıtlamayı halay çekme fırsatı olarak değerlendirmişler. Bu doğru değil" diye konuştu. Prof. Dr. İlhan, söz konusu olayda halay çekenlerin birbirine koronavirüs bulaştırdığını da belirtti.

''BU BİR TATİL FIRSATI DEĞİL!''

Prof. Dr. İlhan, söz konusu olayda halay çekenlerin birbirine koronavirüs bulaştırdığını da belirtti.

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında 4 günlük kısıtlama olacağını hatırlatarak, "Kısıtlama olmasıyla birlikte bazı vatandaşlarımız şimdiden 'il dışına çıkalım, dışarıya çıkalım' diye düşünce içindeler. Bunların da bir tatil fırsatı olmadığını tam tersine koronavirüsün yayılmaması için evde kalma, dinlenme, çekirdek aile ile bir arada olma fırsatı olduğunu bilmemiz gerekiyor açıkçası" şeklinde konuştu.