Ankara'da iki gecekondu yandı; 20 kişi evsiz kaldı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yan yana bulunan 2 gecekondu, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Sokakta kalan 20 kişi, komşularının yanına sığındı.

Çiğdem Mahallesi 1591. Sokak'ta kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Mehmet Avcı'ya ait gecekonduda, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, aile kendilerini dışarı attı. Sokak sakinleri, yangına hortumla müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişikteki gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye araçları, sokağa hatalı park edilen araçlar yüzünden yangın yerine uzun uğraşlar sonucu ulaşabildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında gecekondular kullanılmaz hale gelirken, sokakta kalan iki aileden 20 kişi, geceyi komşularının evlerinde geçirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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DHA