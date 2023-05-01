Ankara'da iş arayanlara müjde! Belediye o şartla personel alacak: Son gün 12 Mayıs!

Etimesgut Belediyesi personel alımı yapacak ve adaylar 10-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. Detaylı başvuru şartları haberimizde...

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Ankara'da iş arayanlara müjde! Belediye o şartla personel alacak: Son gün 12 Mayıs!

Ankara'nın Etimesgut ilçe belediyesi, Makine Mühendisliği veya Raylı Sistemler Mühendisliği bölümlerinden mezun olan mühendisler için işe alım yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların, mezun oldukları okula göre öğrenim şartlarını sağlamaları ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmaları gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, daha önce disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle kamu kurumlarından çıkarılmamış olmalı ve İngilizce YDS sınavından en az (D) seviyesinde bir puan almış veya buna denk kabul edilen bir belgeye sahip olmalıdır.

Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (30 Ağustos Mh. Şehit Hasan Öztürk Cad. No: 5 Etimesgut /Ankara) yapılabilecektir. Ayrıca, istenilen belgelerin eklenmesiyle elektronik ortamda da başvuru yapmak mümkündür. Başvuruların kabul edileceği tarihler ve diğer ayrıntılar, belediyenin resmi internet sitesi olan http://www.etimesgut.bel.tradresinde yer alacaktır.

Başvuru süreci sonrasında uygun görülen adaylar, sözlü mülakat aşamasına geçeceklerdir. Ayrıca, mülakatta başarılı olan adaylar arasından seçim yapılacak ve iş teklifi yapılacaktır. Etimesgut Belediyesi, nitelikli ve deneyimli mühendislerin işe alımını hedefleyerek bu ilanı yayınlamıştır ve adayların başvurularını beklemektedir.

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