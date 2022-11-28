Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 21-27 Kasım arasında 22 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 21-27 Kasım arasında 22 kişinin yakalanarak göz altına alındığı bildirdi.

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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 21-27 Kasım arasında 22 şüpheli gözaltına alındı

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21-27 Kasım'da il genelinde operasyon düzenlendi.

BİR HAFTADA 22 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 206 bin dolu makaron, 130 bin boş makaron, 2 bin 353 paket kaçak sigara, 1973 cinsel içerikli ürün, 954 bandrol, 767 tıbbi ilaç, 518 litre sahte alkollü içki, 347 elektronik/muhtelif eşya, 296 puro, 32 kilogram tütün, 2 cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve bir hava kompresörü ele geçirildi.

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KAYNAK: AA

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