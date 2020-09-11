Koronavirüs salgını nedeniyle kamu kurumlarının uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi yöntemleri uygulayabileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ardından Ankara Valiliği flaş bir karar aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada valiliğe bağlı kamu kurumlarının mesai saatlerinin değiştirildiği duyuruldu. Bu kapsamda Ankara'da kamu kurumları kaça kadar açık? Kaçta kapanıyor? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

ANKARA'DA KAMU KURUMLARI KAÇA KADAR AÇIK? KAÇTA KAPANIYOR?

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kamuda kurumlarının kademeli mesaiye geçtiği belirtildi. Açıklamaya göre kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacak.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmişti.



Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi.

Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır."

SAAT 08.00 - 17.00 ARASI ÇALIŞAN KURUMLAR

Valilik Merkez Birimleri

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği

İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü

İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü

İl Ticaret Müdürlüğü

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Tapu Kadastro 1. Bölge Müdürlüğü

İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Vergi Dairesi Başkanlığı

08.30 - 17.00 ARASI ÇALIŞAN KURUMLAR

İl Müftülüğü

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü

TCCD 2. Bölge Müdürlüğü

PTT Baş Müdürlüğü

Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

İller Bankası Bölge Müdürlüğü

Defterdarlık

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

MTA Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğü

DSİ 5. Bölge Müdürlüğü

İl Göç İdaresi Müdürlüğü

09.00 - 18.00 ARASI ÇALIŞAN KAMU KURUMLARI

Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü

Orman Bölge Müdürlüğü

10.00 - 19.00 ARASI ÇALIŞAN KURUMLAR

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü