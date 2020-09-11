Ankara'da kamu kurumları kaça kadar açık? Kaçta kapanıyor?
Ankara'da kamu kurumları kaça kadar açık? Kaçta kapanıyor? Ankara Valiliğinin koronavirüs salgını nedeniyle kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişikliğe gitmesinin ardından merak ediliyor. Peki Ankara'da kamu kurumları kaça kadar açık? Kaçta kapanıyor? Detaylar haberimizde...
Koronavirüs salgını nedeniyle kamu kurumlarının uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi yöntemleri uygulayabileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ardından Ankara Valiliği flaş bir karar aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada valiliğe bağlı kamu kurumlarının mesai saatlerinin değiştirildiği duyuruldu. Bu kapsamda Ankara'da kamu kurumları kaça kadar açık? Kaçta kapanıyor? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...
ANKARA'DA KAMU KURUMLARI KAÇA KADAR AÇIK? KAÇTA KAPANIYOR?
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kamuda kurumlarının kademeli mesaiye geçtiği belirtildi. Açıklamaya göre kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacak.
Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmişti.
Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi.
Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır."
SAAT 08.00 - 17.00 ARASI ÇALIŞAN KURUMLAR
Valilik Merkez Birimleri
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği
İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü
İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü
İl Ticaret Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Tapu Kadastro 1. Bölge Müdürlüğü
İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Vergi Dairesi Başkanlığı
08.30 - 17.00 ARASI ÇALIŞAN KURUMLAR
İl Müftülüğü
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü
TCCD 2. Bölge Müdürlüğü
PTT Baş Müdürlüğü
Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
İller Bankası Bölge Müdürlüğü
Defterdarlık
İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
MTA Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğü
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü
İl Göç İdaresi Müdürlüğü
09.00 - 18.00 ARASI ÇALIŞAN KAMU KURUMLARI
Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bölge Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü
Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü
Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü
Orman Bölge Müdürlüğü
10.00 - 19.00 ARASI ÇALIŞAN KURUMLAR
Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü