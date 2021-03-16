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  3. Ankara'da kan donduran olay! 4,5 yaşındaki Masal, 12 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına maruz kaldı

Ankara'da kan donduran olay! 4,5 yaşındaki Masal, 12 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına maruz kaldı

Sosyal medyada yer alan ifadelere göre Ankara'da 12 yaşındaki bir erkek çocuk, 4,5 yaşındaki kız çocuğuna iki ay boyunca cinsel istismarda bulundu. Erkek çocuğun, "Babam da bana böyle yapıyor" demesi ise kan dondurdu.

Ankara'da kan donduran olay! 4,5 yaşındaki Masal, 12 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına maruz kaldı

Türkiye'de yaşanan cinsel istismar olaylarına bir yenisi eklendi. Sosyal medyada İ.Ö.U. isimli bir kullanıcı, 4,5 yaşındaki bir kız çocuğunun Masal'ın 12 yaşındaki bir erkek çocuk tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. 

"AİLENE SÖYLERSEN SENİ ÖLDÜRÜRLER"

Sosyal medyada kullanıcısının ifadelerine  göre 12 yaşındaki çocuk, yaşadıkları apartmanın tenha bir yerinde Masal isimli kızla oral ilişki yaşadı. Tüm vücudunu çıplak hale getirerek yaladı. Bununla da kalmayan tacizci çocuk, "Ailene söylersen seni öldürürler" diyerek bu olayı sürdürmeye devam etti. 

"BABAM DA BANA BÖYLE YAPIYOR"

Sosyal medya kullanıcısının aktardığına göre erkek çocuk, oral tecavüz sırasında "Babam da bana böyle yapıyor" diyerek ilişkiye girdi.

Öte yandan sosyal medyada #Masaliçinadalet etiketi ile kullanıcılar paylaşımda bulunarak olaya yetkililerin müdahale etmesini istedi.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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