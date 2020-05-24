Ankara’da kaza: 5’i polis 6 yaralı!
Başkent Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı. Şu anki ilk bilgilere göre 5'i polis 6 yaralı var.
Ankara'da polis uygulama noktasında durmayan otomobil kazaya neden oldu. Kazada 5'i polis, 6 kişi yaralandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, saat 21.30 sıralarında İstanbul yolu Çiftlik Kavşağı uygulama noktasında kaza yaşandığını duyurdu.
7 KİŞİ YARALANDI
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
* 24.05.2020 günü saat 21.30 sıralarında İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Uygulama Noktasında alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek görevlilerimiz tarafından kontrol edilen bir araca arkadan çarpması neticesi 6 meslektaşımız ve 1 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır.
* Yaralı meslektaşlarımızın ve vatandaşımızın hastanelere sevki sağlanmış, alkollü araç sürücüsü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır.
HABERE YORUM KAT