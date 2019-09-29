Ankara’da kazazedenin ailesinden polise linç girişimi

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında, kazazedenin yakınları, izinli günü olduğu halde kazazedeye yardım etmek amacıyla kaza yerine giden polis memuruna linç girişiminde bulundu.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yeni Dünya Sokak ile Üst Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.T., otomobiliyle sokak üzerinde seyir halindeyken bisikletiyle sokakta dolaşan Z.Y. isimli çocuğa aracıyla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Z.Y. bisikletten düşerek yaralandı.

İddiaya göre, izin gününde olan ve kazanın olduğu mahallede ikamet eden polis memuru S.G. ise kazayı görerek bisikletten düşen çocuğa yardım etmek üzere olay yerine geldi. Polis Memuru S.G., kazazedenin yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre kazazede Z.Y.'nin yakınları, polis memuru S.G. ile tartıştıktan sonra linç girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.

Kameralara yansıdı

Linç girişimine ilişkin görüntüler, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından da anbean görüntülendi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA