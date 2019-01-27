Ankara'da kontrolden çıkan otomobil çaya düştü: 1 yaralı

ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin Hatip Çayı'na düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Mamak ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşandı. Kayaş Caddesi üzerinde ilerleyen plakası belirlenemeyen Metehan E. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yolun solundaki Hatip Çayı'na düştü. Derenin içinde ters dönen otomobilin sürücüsü kabin içinde sıkıştı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye erleri, uzun uğraşlar sonucunda sürücüyü araçtan kurtardı. Yarı baygın olan sürücü tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA