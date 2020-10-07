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  3. Ankara'da korku dolu anlar! Estergon kalesi alev alev yandı

Ankara'da korku dolu anlar! Estergon kalesi alev alev yandı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Estergon kalesi içerisinde bulunan restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken kalede ve restoranda maddi hasar meydana geldi.

Keçiören ilçesinde çıkan yangın Güçlükaya Mahallesi’nde bulunan Estergon Kalesi içerisindeki restoranda meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, iş yerindeki keçe, halı, kilim gibi eşyaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, ilçenin birçok noktasından görüldü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına 2 saat süren müdahalede bulundu ve yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken kale ve restoranda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri de tedbir amaçlı kalenin bulunduğu caddeyi tek taraflı araç trafiğe kapattı.

Ankara'da korku dolu anlar! Estergon kalesi alev alev yandı

BELEDİYE BAŞKANI ALTINOK İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan yangın haberini alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Tesadüf eseri bölgeden geçtiklerini ve saat 01.45 sıralarında dumanları görerek itfaiyeye haber verdiklerini ifade eden Altınok, “Tabi burada kumaşlar, keçe, naylon, sünger, koltuklar derken yangın çok hızlı şekilde alevlendi. Allah’tan buraya gelmedi. Çok fazla alevlenmiş olsaydı buraya da sirayet ederdi” diye konuştu.

Ankara'da korku dolu anlar! Estergon kalesi alev alev yandı Ankara'da korku dolu anlar! Estergon kalesi alev alev yandı

Tayfun Altuntaş
Editör


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