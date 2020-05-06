Ankara'da korkutan fabrika yangını!
Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları başladı.
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06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:45
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