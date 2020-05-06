  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları başladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Ligler başlıyorTFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Ligler başlıyor

Üsküdar Sahil'de alkollü sürücü zor zapt edildi!Üsküdar Sahil'de alkollü sürücü zor zapt edildi!

Süper Lig'in eski futbolcusundan korkunç cinayet! Oğlunu boğarak öldürdüSüper Lig'in eski futbolcusundan korkunç cinayet! Oğlunu boğarak öldürdü

Bakan Varank, koronavirüsle mücadelede yardım edecek araştırmacıları açıkladı!Bakan Varank, koronavirüsle mücadelede yardım edecek araştırmacıları açıkladı!

 

06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:45

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Ankara'da korkutan fabrika yangını!
Ankara'da korkutan fabrika yangını!
Berber ve kuaförler açılış öncesi temizliğe başladı!
Berber ve kuaförler açılış öncesi temizliğe başladı!
Pitbull'u başka bir köpeğe saldırtan caninin görüntüleri ortaya çıktı!
Pitbull'u başka bir köpeğe saldırtan caninin görüntüleri ortaya çıktı!
Oruçlu olan adam, denetim sırasında alkollü çıkınca ehliyetinden oldu!
Oruçlu olan adam, denetim sırasında alkollü çıkınca ehliyetinden oldu!
Süper Lig'in eski futbolcusundan korkunç cinayet! Oğlunu boğarak öldürdü
Süper Lig'in eski futbolcusundan korkunç cinayet! Oğlunu boğarak öldürdü
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede koronavirüslü sayısı arttı!
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede koronavirüslü sayısı arttı!
Bakan Varank, koronavirüsle mücadelede yardım edecek araştırmacıları açıkladı!
Bakan Varank, koronavirüsle mücadelede yardım edecek araştırmacıları açıkladı!
Uşak'ta bisikletle hız yapan iki genç az kalsın ölüyordu!
Uşak'ta bisikletle hız yapan iki genç az kalsın ölüyordu!
Pazarda koronavirüs denetimi yapan memurlar esnafın saldırısına uğradı!
Pazarda koronavirüs denetimi yapan memurlar esnafın saldırısına uğradı!
Hız tutkunu kişiler, 30 koyunun telef olmasına neden oldu!
Hız tutkunu kişiler, 30 koyunun telef olmasına neden oldu!