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  3. Ankara'da korkutan tren kazası!

Ankara'da korkutan tren kazası!

Ankara Behiçbey istasyonunda Doğu Ekspresi raydan çıktı. Kazada vagonun boş olduğu, ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.
03 Ocak 2020 Cuma 10:04

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