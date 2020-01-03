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Ankara'da korkutan tren kazası!
Ankara'da korkutan tren kazası!
Ankara Behiçbey istasyonunda Doğu Ekspresi raydan çıktı. Kazada vagonun boş olduğu, ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.
03 Ocak 2020 Cuma 10:04
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