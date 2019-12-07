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  3. Ankara'da korkutan yangın! 1 kişi öldü

Ankara'da korkutan yangın! 1 kişi öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde şizofreni hastası Özlem Koçer'in (36) çıkardığı öne sürülen yangında, annesi Havva Koçer(91) hayatını kaybederken 1'i bebek 10 kişi ise dumandan etkilendi.
07 Aralık 2019 Cumartesi 08:51

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