Ankara'da korkutan yangın! Alevlere müdahale sürüyor!
Ankara Söğütözü Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Plazada çalışanların tahliye edildiği açıklandı.
Ankara Söğütözü Mahallesi'ndeki Via Tower binasında, büyük çaplı yangın meydana geldi. Eskişehir Yolu’ndaki Armada Alışveriş Merkezi yakınında meydana gelen yangın paniğe yol açtı. Yangının ortaya çıkardığı dumanlar, Ankara’nın pek çok bölgesinden görüldü.
YANGINA MÜDAHALE İÇİN ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.
Yangının çıktığı çevrede çok sayıda plaza bulunuyor.
Plaza çalışanları tahliye edildikten sonra soğutma çalışmalarına başlanıldı.
ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN'DEN YANGIONA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin "Yangın kontrol altına alındı. Yangın içeriye sirayet etmedi." dedi.
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