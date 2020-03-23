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Ankara’da ’korona’ya karşı dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.

Ankara’da ’korona’ya karşı dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.

Kaynak: İHA




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