Ankara'da koruma evinden çıkarılan çocuklara Mamak Belediye Başkanı sahip çıktı

Ankara'da kimsesiz çocukların atılma haberi gündeme gemişken AK Parti o çocuklara sahip çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın evlerinden attığı kimsesiz çocuklara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse sahip çıktı.

GÖNLÜMÜZ RAZI OLMAZ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Twitter hesabından evsiz bırakılan çocuklara sahip çıkacaklarını belirterek "Öksüz ve yetim çocukların sokağa bırakılmasına asla gönlümüz razı olmaz. Onların da diğer çocuklar gibi şevkate, merhamete ve güvenliğe ihtiyacı vardır. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Mamak Belediyesi olarak bu evlerdeki çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız" dedi.

Ankara'da kendilerine bakacak kimsesi olmayan çocukların sıcak yuva ortamında kaldığı evlerin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde başkan seçilen CHP’li Mansur Yavaş tarafından ‘masraf olduğu’ gerekçesiyle geçtiğimiz ay kapatılma kararı alınmıştı.



Kurban Bayramı arifesinde eşyaları çöp poşetlerine doldurulup kapının önüne konulan küçük çocukların dramını görenler büyük üzüntü yaşadı. Ne olduğunu anlamayan çocukların bayramda “Biz evimize gitmek istiyoruz” diye ağladığı öğrenilmişti.