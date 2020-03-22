İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Ankara'da Kovid-19 nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı

Ankara'da Kovid-19 nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığının yasaklandığı bildirildi. Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi'nde konaklama...

Ankara'da Kovid-19 nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığının yasaklandığı bildirildi.

Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi'nde konaklama imkanı ve gıda temini Belediyemiz tarafından sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT