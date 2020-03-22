Ankara'da Kovid-19 nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığının yasaklandığı bildirildi. Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi'nde konaklama...
ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığının yasaklandığı bildirildi.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi'nde konaklama imkanı ve gıda temini Belediyemiz tarafından sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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