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Ankara'da kritik operasyon

Başkentte FETÖ/PYD örgütlerine yönelik gözaltı kararı verildi

Ankara'da kritik operasyon

Ankara merkezli FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11'i yakalandı.


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