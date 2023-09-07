Ankara’da ‘Künefe ve Kebap Festivali’ başladı

Ankara'da "Künefe ve Kebap Festivali" başladı. Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'nın yöresel lezzetlerinin görücüye çıktığı festival büyük ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ankara’da ‘Künefe ve Kebap Festivali’ başladı

Ankara'da "Künefe ve Kebap Festivali" başladı. Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'nın yöresel lezzetlerinin görücüye çıktığı festival büyük ilgi gördü.

ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Künefe ve Kebap Festivali'nde Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'nın yöresel lezzetleri görücüye çıktı. Festivalde künefe ve kebapların yanı sıra içli köfte ve yaprak sarmaları vatandaşların yemek tercihlerinde ilk sıralarda yer aldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin geleneksel el sanatları, halkoyunları, yöresel ürünleri ile sosyal ve kültürel değerlerinin de tanıtıldığı festivalin ilk gününde bir tepsi künefenin içine gizlenmiş gram altını bulma yarışması kıran kırana geçti. Festivalde kurulan indirim standında ise vatandaşlar almak istedikleri ürünlere kendileri fiyat biçerek, ucuz ürünleri kapış kapış aldı.

Festivale katılan Aynur Kurt, Hatay'da üniversitede okuduğunu ve burada yapılan kebapları beğendiğini söyledi. Yeni yemeklerin tadını denemeyi çok sevdiğini söyleyen Kurt, "En dikkatimi çeken yemek Belen tava ve Harbiye dürüm oldu. Ben Urfalı olarak kendim yapıyorum kebap ama burada ilk defa denediğim yemekler var. Belen tavanın acılığı fazla ama Harbiye dürüm sosu açısından güzel. Hatay'ın şu anki haline çok üzülüyorum. Keşke oraya tekrar geri gidebilsem. Ama burada olmak güzel bir his" dedi.

Kebap ustası Mehmet Gülaç ise yaptığı kağıt kebabının özelliklerinden bahsetti. 20 yıllık usta olduğunu belirten Gülaç, "Bu Hatay'ın meşhur kağıt kebabıdır. İçinde sarımsak, kapya biberi ve maydanozdan ibarettir. Bunun lezzetleri ayrıdır. Tabii bu şimdi saç üzerinde pişiyor ama normalde taş fırının içerisinde pişmesi gereken bir yemektir. Bu da katık ekmeğimiz. Lor çöreğinden yapılmıştır. Bu çörekte taş fırın ve tandırda yapılıyor" diye konuştu.

Künefe ustası Ali Üzer ise Hatay'da dükkanlarının depremde yıkılmasından dolayı yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Biz çok büyük bir deprem atlattık. Allah kimseye yaşatmasın, çok zor durumlardı. Biz de fuarlara çıkma kararını verdik. İnşallah burada da künefe ile Ankaralıları tanıştıracağız. Buraya gelen vatandaşların künefemizi tatmasını isteriz. Peynirimizi ve kadayıfımızı Hatay'dan getirdik" ifadelerini kullandı.

Bir tepsi künefenin içinde gram altın bulma yarışmasını kazanan Gizem Hamurcu, yarışmayı kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Gram altınım var artık. Üniversiteye gideceğim ve orada harcayacağım. Künefe sıcaktı ve kaynıyordu. Künefenin de tadı çok güzeldi. Ben Hataylıydım zaten. Altınla da daha güzel oldu. Altını Allah'tan ağzıma atmadan gördüm" dedi.

'Künefe ve Kebap Festivali" 10 Eylül tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık kalacak.

Ankara’da ‘Künefe ve Kebap Festivali’ başladı

Ankara’da ‘Künefe ve Kebap Festivali’ başladı

Ankara’da ‘Künefe ve Kebap Festivali’ başladı

Ankara’da ‘Künefe ve Kebap Festivali’ başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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