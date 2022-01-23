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  3. Ankara'da lise öğrencisi şüpheli bir şekilde ölmüştü! Annesinin boğduğu iddia ediliyor

Ankara'da lise öğrencisi şüpheli bir şekilde ölmüştü! Annesinin boğduğu iddia ediliyor

İntihar ettiği ileri sürülen lise öğrencisi E.Ç'nin annesi, emniyette cinayeti işlediğini itiraf edince nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'da lise öğrencisi şüpheli bir şekilde ölmüştü! Annesinin boğduğu iddia ediliyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde intihar ettiği ileri sürülen lise öğrencisi E.Ç'nin (18) tartıştığı annesi tarafından boğularak öldürüldüğü iddia edildi. Gözaltına alınan anne, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'da lise öğrencisi şüpheli bir şekilde ölmüştü! Annesinin boğduğu iddia ediliyor

Edinilen bilgiye göre, Bostancık Mahallesi 1580. Sokak'ta dün gece E.Ç'nin intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Genç kızın kabloyla boğularak hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç'nin ifadesine başvurdu.

Ankara'da lise öğrencisi şüpheli bir şekilde ölmüştü! Annesinin boğduğu iddia ediliyor

Çelişkili ifadeleri nedeniyle detaylı sorguya alınan anne H.Ç'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Baba Y.Ç. ise serbest bırakıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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