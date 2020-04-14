Ankara'da mahallelinin veresiye defterini bir hayırsever satın aldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir hayırsever, mahalle sakinlerinin 4 bin liralık bakkal borcunu ödedi.

Ballıkpınar Mahallesi'nde isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, veresiye defterinde yazılı borçların tamamını ödedi.

Satın alınan veresiye defteri, Muhtar Yılmaz Ayhan'a teslim edildi.

Ayhan, mahallelinin yapılan yardımdan mutluluk duyduğunu belirterek, "Koronavirüs salgınına karşı mücadele verdiğimiz şu günlerde, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Hayırseverimizden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA