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Ankara'da mangal yakmak, yapmak yasak mı 2021 ? Ankara'da piknik yapmak yasaklandı mı?

Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle Ankara'da mesire alanlarına ilişkin yeni bir karar alındı. Bu kapsamda Ankara'da mangal yakmak, yapmak yasak mı? Piknik yapmak yasaklandı mı? sorularına yanıt aranıyor.

Ankara'da mangal yakmak, yapmak yasak mı 2021 ? Ankara'da piknik yapmak yasaklandı mı?

Türkiye, 28 Temmuz Çarşamba günü ilk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınının ardından birçok ilde yangın çıkmıştı. Daha sonra İstanbul, İzmir ve Kocaeli başta olmak üzere birçok ilde ormanlara ve mesire alanlarına girmek yasaklanmıştı. Bu yönde bir karar Ankara'da da alındı. Bunun üzerine vatandaşlar da Ankara'da mangal yakmak, yapmak yasak mı 2021 ? Ankara'da piknik yapmak yasaklandı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar... 

Ankara'da mangal yasak mı 2021 ? Ankara'da piknik yapmak yasaklandı mı?

ANKARA'DA MANGAL YAPMAK, YAKMAK YASAK MI 2021 ? ANKARA'DA PİKNİK YAPMAK YASAKLANDI MI? 

?Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da havai fişek kullanımı ve belediyeye ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Bu kapsamda Ankara'da yeni bir karar alınıncaya kadar mangal yapmak ve piknik yapmak yasaklandı.

Ankara'da mangal yasak mı 2021 ? Ankara'da piknik yapmak yasaklandı mı?

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız."

Ankara'da mangal yasak mı 2021 ? Ankara'da piknik yapmak yasaklandı mı?

Tayfun Altuntaş
Editör
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