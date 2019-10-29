Ankara’da markete ’ses bombalı saldırı’ iddiası

Ankara'da iddiaya göre bir şahıs, girdiği markete içinde ses bombası olan çanta bırakarak kaçtı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası, paniğe neden oldu.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maskeli bir şahıs çantasıyla markete girdikten sonra arabasından para getirmek bahanesiyle çantayı markette bırakarak kaçtı. İddiaya göre, içinde ses bombası bulunan çanta saniyeler sonra büyük bir gürültüyle patladı. Olay sırasında markette çalışan kişi ise koşarak marketten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi zarar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri de markette ve çantada incelemelerde bulundu.

"Dışarıya çıktığı anda bomba patladı"

Patlama olduğu anda markette çalışan şahıs, olayı şu sözlerle anlattı:

"Dükkana bakıyordum. Maskeli bir adam içeriye girdi. Çantayı fark ettim ama içinde bomba olduğu aklımdan geçmedi. "Arabadan para alıp geleceğim" dedi. Dışarıya çıktığı anda bomba patladı. Can havliyle kendimi dışarı attım" dedi. Patlamanın büyük olduğunu dile getiren market çalışanı, çantayı ise "İlk yardım çantası gibi, ince, uzundu" sözleriyle tarif etti.

Olayın ardından markete geldiğini belirten Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Tozkoparan ise "Saat 14.50 civarında bir kişi ayağında terlik, çantasıyla hadisenin olduğu dükkana giriyor. İki şişe alkol istiyor. Cebinde para yokmuş gibi hareket edip "para alıp geleyim de ödeyeyim" diyor. Çantayı da alkol şişelerini de orada bırakıyor. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıktıktan sonra uzaktan kumandayla mı yoksa, zaman ayarlı bir ses bombası mıdır nedir, patlatıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA