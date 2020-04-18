Ankara'da meydanlar, caddeler boş kaldı

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 5,5 milyon nüfusu bulunan Ankara'da cadde ve sokaklar yasak nedeniyle boş kaldı. Başkent'in en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus, sessizliğe büründü. Trafiğe çıkan araç sayısı da oldukça azaldı. Polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülere yönelik denetim yaptı. Başkent'in hemen hemen her alanında denetim yapıldı. Sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında işlem yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ulus Meydan'dan drone ve aktüel görüntü

- Opera Meydan'dan drone ve aktüel görüntü

- Sıhhıye Meydan'dan drone ve aktüel görüntü

- Kızılay Meydan'dan drone ve aktüel görüntü

- Polis uygulamalarından görüntü

- Genel detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Kaynak: DHA