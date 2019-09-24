Ankara’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ANKARA'da, otomobil ile çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İçerisinde bir yolcunun bulunduğu, Haydar G. yönetimindelki 06 C 3639 plakalı öğrenci servisi ile aynı yöne giden Aydın Ş. yönetimindeki 14 BE 655 plakalı otomobil, Türk Kızılay'ı Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aydın Ş. ile minibüsteki ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

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DHA