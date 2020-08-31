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  3. Ankara'da orman yangını kontrol altına alınamıyor!

Ankara'da orman yangını kontrol altına alınamıyor!

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Karakiris dağında çıkan orman yangınını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışması 12 saattir sürüyor.

Ankara'da orman yangını kontrol altına alınamıyor! 1112

Son günlerde meydana gelen orman yangınlara bir yenisi de Ankara'nın Nalıhan ilçesinde eklendi.