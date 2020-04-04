Ankara’da otobüs şoförlerine korona virüs önlemi

Ankara'da korona virüs tedbirleri kapsamında EGO otobüslerinde yeni bir uygulama hayata geçirildi. EGO Genel Müdürlüğü, otobüs sürücü kabinlerini yolcularla teması önlemek amacıyla koruyucu şeffaf plastik malzeme ile kapladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgını seferberliği devam ediyor. Başkentin dört bir yanında salgın hastalıklarla mücadele çalışmaları 7/24 devam ederken, yeni önlemler de bir bir hayata geçiriliyor. Toplu taşıma araçlarında da sosyal mesafenin korunarak seyahat edilmesi ve "Mesafeni koru" içerikli yer yapıştırmalarının ardından Ankara'da hem otobüs sürücülerinin hem de yolcuların salgın hastalıklardan korunmasını sağlayacak yeni bir uygulama başlatıldı. EGO Genel Müdürlüğü aldığı kararla, otobüslerde sürücü kabinlerini şeffaf mika (PVC) kaplama ile ayırdı.

EGO'ya ait toplam bin 470 otobüste sürücü bölümüne yerleştirilen şeffaf malzeme sayesinde yolcu ile şoför arasındaki temasın mümkün olabildiğince en aza indirilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO 2. Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Şember, "Korona virüse karşı alınan tedbirlerdeki amacımız yolcularımızı ve şoförlerimizin sağlığını korumak. Toplum sağlığı için korona virüsün yayılma hızında yakın mesafenin önemli olması nedeniyle sosyal teması en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA