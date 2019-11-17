Ankara’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Satılmış C. yönetimindeki 06 BEB 754 plakalı otomobil, Dumlupınar Bulvarı'ndaki yol çalışması nedeniyle 2629'uncu Cadde'ye dönerken şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Bilkent Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA