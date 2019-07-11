Ankara’da otomobil uçurumdan uçtu: 1 ölü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 300 metre derinliğindeki uçuruma düşmesi sonucu 1 kişi öldü.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesi Oran Mahallesi'ndeki Oran-Eymir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Miraç M. (30) kontrolündeki 06 BB 9966 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, tel örgüleri yıkarak yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçurumdan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, halatlarla kaza mahalline inerek otomobile ulaştı. Araca ulaşan ekipler, araçtaki Miraç M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta başka biri ya da birilerinin olma ihtimaline karşı, kaza mahallinde arama yapan ekipler, başkasına ulaşamadı.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA