Ankara'da pavyon skandalı: 125 bin lira ceza kesildi!

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki kafe görünümlü iki ayrı pavyona yapılan baskında, müşteri ve çalışanlardan oluşan toplam 40 kişi yakalandı. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 125 bin lira para cezası kesildi.

Yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla alınan önlemler kapsamında, eğlence mekanlarının kapanmasının ardından ilçede iki kafenin pavyon olarak faaliyetine devam ettiği ihbarı üzerine Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Tunalı Hilmi Caddesi ile Sakarya Caddesi üzerinde bulunan iki farklı mekana gece yarısı düzenlenen eş zamanlı operasyonda, müşteri ve çalışanlardan oluşan 40 kişi yakalandı. Yakalananların 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 14'ünün kadın olduğu öğrenildi.

Çalışma izinleri olmadığı belirlenen 3 yabancı kadın hakkında, sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Mekanlarda bulunan kişilere, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 125 bin 200 TL para cezası uygulanırken iş yeri yetkilisi İ.D.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.