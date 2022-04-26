Ramazan Bayramına kısa bir süre kala, gezecek olan veyahut akrabalarıyla bir araya gelecek olan vatandaşlar bayram süresince toplu ulaşım araçlarını kullanacaklar. Bu kapsamda toplu ulaşıma son gelen zamların ardından vatandaşlar bayram vakitlerinde ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet veren toplu taşıma araçlarının durumunu merak ediyorlar. Peki Ankara'da Ramazan bayramında toplu taşıma bedava mı 2-3-4 Mayıs 2022? Ramazan bayramında EGO, Başkentray, otobüs ücretsiz mi?

ANKARA'DA RAMAZAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI 2-3-4 MAYIS 2022?

Ankara'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz hizmet vereceği için 2-3-4 Mayıs 2022 tarihleri arasında toplu taşıma araçlarının bedava olacağını söyleyebiliriz. Özel minibüsler ve halk otobüsleri ise bu uygulama dışında bulunmaktadır.

RAMAZAN BAYRAMINDA EGO, BAŞKENTRAY, OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Ramazan Bayramı boyunca Ankara'daki toplu taşıma araçları ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Bu doğrultuda Ankara'da Başkentray, EGO otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

Söz konusu karara göre ücret ulaşım 2 Mayıs Pazartesi saat 00.00'dan 4 Mayıs Çarşamba gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz olacak.