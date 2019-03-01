Ankara’da Rumeli rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Büyük Rumeli Buluşması"nda yaptığı konuşmasında "Balkanlar tarihte önemli bir yer tutuyor. Balkanlarda çıkacak bunalım tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyecektir" dedi.

Ankara'da bir otelde "Büyük Rumeli Buluşması" programı düzenlendi. Düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Seyfettin Saralar ve çok sayıda Rumeli kökenli vatandaş katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda yaptığı konuşmasında, Balkanların tarihte önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Türkiye'nin, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerini, bütün Balkan ülkeleriyle ikili ilişkilerini iyi tutup, dostça sürdürdüğünü söyledi. Balkanlarda çıkacak bunalımların tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyeceğini aktaran Bakan Ersoy, bölgeye yönelik ellerinden gelen yardımı yaptıklarını kaydetti. YTB ve ilgili diğer kurumları tarafından yürütülen Türkiye burslarının giderek arttığını bildiren Bakan Ersoy, "Tüm bu kapsayıcı ve barışçıl çalışmalar yerine getirilirken, Balkanlarda yaşamaya devam eden soydaşlarımızın koruyup, kollanmasının ve kendilerini geliştirecek şartlara sahip olmalarının da en büyük hassasiyetimizi oluşturduğuna şüphe yoktur." şeklinde konuştu.

Rumelili vatandaşları takdir ettiğini belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu kuruluşlar arasında sağlanacak daha yakın bir işbirliği sayesinde, ülkemizin yararına olan ortak hedeflerimize daha kolay ve etkili bir biçimde ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Rumelili vatandaşlarımızla buluşup hasret giderdiğimiz bu buluşma için emeği geçenlere teşekkür ediyor. Sizlerle birlikte tüm Rumeli'ye selamlarımı gönderiyorum."

Buluşmanın ev sahiplerinden Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyfettin Saralar, Rumeli'de ve Balkanlarda yalnız kalmadıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'ne, başta kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün devlet yetkililerine ve özellikle Rumeli'de yaşayan Türklerin bugüne gelmesine vesile olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye en derin muhabbet ve hürmetlerimizi sunuyoruz" dedi. Dünya'nın birçok ülkesinde uluslararası öğrencileri burslandırdıklarının altını çizen YTB Başkanı Eren, sınır dışında yaşayan akraba topluluklarıyla birçok faaliyet üretmeye çalıştıklarını aktardı. Rumeli insanının hikayesinin, bir başarı, bir göç ve acı olduğunu belirten Eren, "19. yüzyıldan başlayarak, savaşlarla ve farklı durumlar dolayısıyla Türkiye'ye, anavatanımıza peyderpey göç etmiş bir nüfus. Türkiye bir göç ülkesi, hepimiz Kafkaslardan, Ortadoğu'dan, Balkanlardan ve Rumeli'den, Türkiye'ye gelip bu güzel vatanımızı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Rumelililerin, vatan sevgisini ve devletsiz kalmanın ne olduğunu iyi bildiğini kaydeden Eren, "Rahmetli ninem 1912 doğumlu, 1. Dünya Savaşı'nda babası gitmiş ve bir daha geri gelmemiş. Küçükken de köylerinde bir salgın olmuş ve annesi vefat etmiş. Küçük yaşta yetim ve öksüz kalmış, amcası büyütmüş. Ninem 90 yaşındayken, "Ne anam var ne babam" diye türkü söylerdi. Aslında benim ninemin hikayesi bir anlamda tüm Rumeli insanının hikayesini temsil ediyor." diye konuştu. YTB'nin, kurulduğundan bu yana 20 milyondan fazla bütçeyi STK marifetiyle yada doğrudan Balkan coğrafyasına aktardığını vurgulayan Eren, Türk insanının, Balkanların gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Eren, YTB'nin bu tarz buluşmalara ve etkinliklere destek vereceğini de vurguladı.

Kaynak: İHA