ATV Müge Anlı canlı izle 2021 bugün | Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Kasım 2021 canlı, tek parça izle YouTubeAboubakar'ın transfer talebine Beşiktaş'tan cevap!Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel iddialı paylaşımlarıyla kızına rakip oldu! Pembeler içinde poz verdi!CHP'de taciz krizi! CHP'li başkan 4 belediye çalışanı kadını taciz etti! "Bana vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum"Ankara'da rüşvet operasyonu: Kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheliden 32'si yakalandıNe dolar, ne euro! Altın rekor tanımıyor, aldı başını gidiyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları15 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Hellim ne demek, TDK'ya göre Hellim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 15 Kasım 2021 Pazartesi | Boğa, Akrep, Kova ve Aslan kendini çıkmazda hissedebilir!Hamilton, Brezilya'da adeta şov yaptı! Onca cezaya rağmen ipi göğüsledi!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ankara'da rüşvet operasyonu: Kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheliden 32'si yakalandı

Ankara'da rüşvet operasyonu: Kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheliden 32'si yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, icra memurlarının icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheliden 32'si emniyet güçlerince yakalandı.

Ankara'da rüşvet operasyonu: Kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheliden 32'si yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Memur Suçları Soruşturma Bürosunca icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında  teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması sonucu rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı. 

Şüphelilerden 32'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT