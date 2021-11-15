Ankara'da rüşvet operasyonu: Kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheliden 32'si yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Memur Suçları Soruşturma Bürosunca icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memurlarının rüşvet istediği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında teknik takip, ses ve görüntülerin kayda alınması sonucu rüşvet alıp verdikleri, rüşvet suçuna aracılık ettikleri ve yedieminlik görevini suiistimal ederek görevlerini kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Şüphelilerden 32'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.