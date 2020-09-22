Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi! Vali Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu. Olaya ilişkin olarak konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin,"Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Ankara Valiliğinden de olaya ilişkin yapılan açıklamada," Silahlı bir kavga sonucu Keçiören E A Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak yaralanan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşler, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı hayatını kaybetti. Fırat Ö. ise tedaviye alındı. Fırat Ö. ve Ahmet Ö'yü görmek isteyen yakınları ile hastane çalışanları arasında tartışma çıktı. İki kardeşin yakınları, sağlık çalışanlarına fiziki müdahalede bulanmaya kalktı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak saldırı girişimine direndi. Bu sırada güvenlik görevlileri yaralıların yakınlarını dışarıya çıkardı.

BAKAN KOCA: "ŞİDDETİN İHTİMALİ BİLE OLMAMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Keçiören EAH Acil Servisi'nde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek " ifadelerini kullandı.





Hekimlik Andı'na bugün Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanları yeni bir cümle eklemek zorunda kaldı!



"Hastalarımı Acil Resüsitasyon Odası kapısında bedenimden barikat kurarak, şiddet ortamından koruyacağıma yemin ederim."#SağlıktaŞiddetSonaErsin pic.twitter.com/uiUWEWcTzv — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 21, 2020

BAKAN KOCA: HİÇBİR SAĞLIK ÇALIŞANIMIZ ZARAR GÖRMEMİŞTİR

Bakan Koca olaya ilişkin yaptığı yeni açıklamada," Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık, her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır. İnsana saygı, insanca davranışlar içinde en insanca olanıdır. Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir." dedi.

Açıklamasının devamında; "Ateşli silah yaralanması ile hastanemizin Acil Servisine aynı anda başvuran iki hastadan ağır yaralı A.Ö. canlandırma ünitesine alınmış ve fakat 1 saatten fazla süren müdahaleye rağmen maalesef kaybedilmiştir. Acil Servis Sorumlu Hekimi, hastanın babasına üzücü bilgiyi vermiş; bunun üzerine, hasta yakınları, vefat etmiş olan hastalarını görmek için içeri girmek istemiştir. Kalabalık grubun canlandırma odasına, şartları zorlayarak girmek istemesi üzerine; görevli sağlık çalışanları, örneği çok görülen şiddet olaylarından bir yenisinin yaşanacağı endişesi ile kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalışmıştır." ifadelerini kullanan Bakan Koca, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı sürekli şiddeti dile getirdi.

Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabalarının kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Koca, "Çalışma arkadaşlarımıza destek vermeyi hep öncelik kabul edeceğiz. Tıpkı tıbbın hastaya karşı davranışımız için geliştirdiği meslek ahlakı gibi, sağlık çalışanına karşı davranış için de bir kültür oluşturulmasına ise toplumun duyarlı kesimleri, birlikte ön ayak olmak zorundayız. Hem yasayı hem ahlakı güçlü tutmalıyız. Toplumumuzdan isteğim şudur: Dünyanın en fedakâr sağlık çalışanları olduklarını bu salgın döneminde bir kez daha ispatlayan evlatlarınıza, dünyanın örnek alacağı sevgi ve saygıyı gösterelim. Sağlık çalışanlarımıza saygıyı bir insanlık kalitesi olarak görelim. İyi gün dostu her zaman bulunur. Kötü gün dostlarımız sağlık çalışanlarımızdır." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.