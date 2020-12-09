Ankara'da sağlık personeline saldırı: Ambulansa alınmayan hasta yakınları, görevliyi darbetti!

Ankara'da bir kişinin rahatsızlanması üzerine bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, hasta yakınlarını ambulansa almadıkları gerekçesiyle darbedildi. Şiddet gören sağlık personeli, polis karakoluna giderek şahıslardan şikaterçi oldu.

Mamak ilçesinin Tuzluçayır Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, rahatsızlanan bir kişi için bölgeye 112 Acil Servis ekibi çağrıldı. Kısa süre içinde bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından rahatsızlanan kişinin hastaneye götürülmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine hastanın yakınları da aynı ambulansla hastaneye gitmek istediğini söyleyince sağlık ekibi duruma engel oldu.

ÖNCE AMBULANSA SONRA SAĞLIKÇILARA SALDIRDILAR

Sağlıkçıların engeli karşısında ambulans kapısını zorlayan hasta yakınlarına görevliler müdahale etmek istedi. Kamu malına zarar vermelerinin yanı sıra olaya müdahale etmeye çalışan sağlık çalışanlarını da şiddete maruz bırakan hasta yakınları hakkında şikayetçi olundu.

Bunun üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.