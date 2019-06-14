Ankara'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

ANKARA'da, polis tarafından yapılan baskında, sahte içki üreterek satan 4 şüpheli gözaltına alındı, 18 kişi hakkında ise adli işlem uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreterek, tekel, eğlence merkezi ve bar olarak faaliyet gösteren mekanlara satıldığına dair gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirledikleri adrese yaptığı baskında B.K, İ.K, C.K. ve U.C.T.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin satış yaptığı belirlenen mekanlarda yapılan aramada ise çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Ayrıca, olayla ilgili 18 kişi hakkında adli işlemin yapıldığı öğrenildi.

Ekipler, depo olarak kullanıldığı tespit edilen adreste yaptıkları aramada, 4 bin 871 TABDK bandrolü, 449 şişe içki, 267 litre saf alkol, 3 bin 461 farklı markalarda içki etiketi, 465 bilyeli içki kapağı, 240 viski kapüşonu, 3 litre viski, 1540 boş içki şişesi, içki üretim düzeceği ve yüz litrelik içki yapımında kullanılan bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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DHA