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  3. Ankara'da şaşırtan olay! Park yasağı bulunan bölgedeki aracının üstüne ağaç düştü

Ankara'da şaşırtan olay! Park yasağı bulunan bölgedeki aracının üstüne ağaç düştü

Ankara’da park etmenin yasak olduğu alana park edilmiş bir aracın üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağacın dalı devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken üzerine ağaç dalı düşen otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölge gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak kontrollü geçiş sağladı.

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22 Mayıs 2020 Cuma 16:18

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