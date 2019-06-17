Ankara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle ekili araziler zarar gördü, bazı binaların çatıları uçtu.

Gölbaşı ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Çayırlı ve Velihimmetli mahallerindeki dereler taştı. Taşkın, ekili arazilerde zarara yol açtı. Rüzgar nedeniyle de bazı binaların çatıları uçtu, elektrik telleri koptu. Çatılardan kopan tahta ve kiremit parçaları çevrede paniğe yol açtı. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, iki mahallede çevreye savrulan çatıların parçalarını toplarken, hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

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DHA