İş adamına şantaj yaptığı iddia edilen gazeteci gözaltına alındı!20:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 7 Eylül HADİ joker kodu nedir?On Numara çekiliş sonuçları 7 Eylül 2020 (MPİ)Yerel gazete sahibi rüşvet alırken yakalandıBayburt'un neyi meşhur? Bayburt'ta ne yenir? | Gezilecek yerlerİzmir'de binlerce balık oksijen yetersizliği nedeniyle öldüMuğla'da ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.Ankara'da soygun: 4.4 milyon lira kayıp varMuğla'da bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındıKKTC'den kritik karar: Okullar 1 Ekime kadar kapalı kalacak
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ankara'da soygun: 4.4 milyon lira kayıp var

Ankara'da soygun: 4.4 milyon lira kayıp var

Başkent Ankara'da zırhlı araçla sevkiyat yapan para nakil görevlisi, sevkiyatı gerçekleştirmek amacıyla 3 farklı bankaya uğrayarak 4.4 milyon lira para topladı. Bu paralarla birlikte kayıplara karışan şoförün bulunması için polis ekipleri tarafından çalışmalara başlandığı öğrenildi.

Ankara'da soygun: 4.4 milyon lira kayıp var

Başkentte zırhlı araçla sevkiyat yapan para nakil görevlisi, 3 bankaya uğradıktan sonra araçta bulunan 4.4 milyon TL'yi alarak kayıplara karıştı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Vatan Caddesi'nde yer alan bir bankanın önüne gelen zırhlı para taşıma aracı, bir süre durduktan sonra aracı kullanan şoför araç içerisinde yer alan 4.4 milyon TL'yi alarak kayıplara karıştı. Daha önce 2 bankaya uğrayarak buraya paraları teslim eden zırhlı araç şoförü A.B. üçüncü bankaya geldikten sonra sadece zırhlı aracın kasasının şifrelerini girdikten sonra araçta yer alan 4.4 milyon TL'yi alarak daha önce park ettiği abisi S.B.'ya ait 06 JV 629 plakalı araçla kaçtı. Şahsın parayı taşıma görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da soygun: 4.4 milyon lira kayıp var

KAMERA KAYDINDA GÖRÜLÜYOR

Olayı gördüğünü söyleyen esnaflardan Adnan Köz, "Banka arabasını soymuşlar buradan geçerken, arkadaşı koşarken gördüm ondan sonra kamera kaydına baktım. Polisler geldi, o sıra buradan güvenlik görevlisi geçti mi diye sordular. Geçti dedik. O ara kamera kaydına baktılar, iki tane sırt çantasını almış, adam aşağı doğru koşuyordu. Olay bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahsı arama çalışmaları sürüyor.

iha-Ankara'da soygun: 4.4 milyon lira kayıp var-4-t.jpg

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT