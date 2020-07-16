Ankara'da sporcular 15 Temmuz şehitleri için koştu

ANKARA (AA) - Ankara'da "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Koşusu" düzenlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonu TAF tarafından gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Koşusu" 81 ilde yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'daki yarışmayı Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ile (TAF) Başkanı Fatih Çintimar'ın izlediği belirtildi.

Ankara Naili Moran Atletizm Pisti’ndeki bin metrelik parkurda gerçekleştirilen koşu, erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

30 atletin katıldığı yarışma öncesinde sporcular Türk bayrağı önünde İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulundu.

Yarışma sonunda Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ile TAF Başkanı Fatih Çintimar, dereceye giren sporculara üzerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü baskılı tişört hediye etti.



Açıklamada görüşlerine yer verişen TAF Başkanı Fatih Çintimar, yaz sezonunu 15 Temmuz şehitleri anısına düzenledikleri koşu ile açtıklarını söyledi. Çintimar, diğer illerde de anma koşularının yapıldığını belirterek, "Tüm yurtta bu tarihi günü kutluyoruz. İnşallah ilk pist yarışmamızı üç gün sonra yine burada yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.





Kaynak: AA