Ankara’da şüpheli araçtan 3 kilo 680 gram uyuşturucu çıktı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde motorize Yunus ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta 3 kilo 680 gram uyuşturucu bulundu.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde motorize Yunus ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta 3 kilo 680 gram uyuşturucu bulundu.
Pursaklar'da durumundan şüphelendikleri 06 MGZ 64 plakalı aracı durduran motorize Yunus ekipleri, araçta yaptıkları aramada 3 kilo 680 gram uyuşturucu ele geçirdi. Araç sürücüsü M.D. polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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