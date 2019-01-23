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  3. Ankara’da şüpheli araçtan 3 kilo 680 gram uyuşturucu çıktı

Ankara’da şüpheli araçtan 3 kilo 680 gram uyuşturucu çıktı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde motorize Yunus ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta 3 kilo 680 gram uyuşturucu bulundu.

Ankara’da şüpheli araçtan 3 kilo 680 gram uyuşturucu çıktı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde motorize Yunus ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta 3 kilo 680 gram uyuşturucu bulundu.

Pursaklar'da durumundan şüphelendikleri 06 MGZ 64 plakalı aracı durduran motorize Yunus ekipleri, araçta yaptıkları aramada 3 kilo 680 gram uyuşturucu ele geçirdi. Araç sürücüsü M.D. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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