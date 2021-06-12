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  3. Ankara'da suya yüzde 80 zam: Mansur Yavaş’ın maskesi düştü!

Ankara'da suya yüzde 80 zam: Mansur Yavaş’ın maskesi düştü!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş suya yüzde 80 zam yaptı. Twitter'da gündem olan konu büyük tepki çekerken, Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, ''Halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz' demiştiniz. Maskeniz düştü.'' dedi.

Ankara'da suya yüzde 80 zam: Mansur Yavaş’ın maskesi düştü!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın suya yüzde 80 zam yapması tepkilere neden oldu.

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Sayın Mansur Yavaş 'ASKİ'ye zam yapmak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz' demiştiniz. Maskeniz düştü. Güzel Ankara'lı Hemşehrilerim, Su faturasına bak, önceki ile karşılaştır, zammı gör, yorumunu yap. İşiniz gücünüz algı. İşiniz gücünüz yalan" ifadelerini kullandı. 

AK PARTİ VE MHP ÇEKİMSER OY KULLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan da tepkisini, ''Büyükşehir yetkilileri kademeli artış diyorlar, bunun adı zamdır. Hani seçimlerden önce suya zam yapmayacağınızı söylüyordunuz. Su insan hakkı Allah'ın nimeti diyordunuz. Ne oldu?” sözleriyle dile getirdi. 

Meclis toplantısında AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin çekimser oy kullanmasıyla ilgili de konuşan Burhan,“ Yüzde 80 zam teklifine Cumhur ittifakı olarak bizler çekimser oy kullandık. Eğer yine ret oyu verseydik, çalıştırmıyorlar, karşı çıkıyorlar diye algı belediyeciliği yapacaktınız. Mahkemeye gidip daha fazla zam yapacaktınız. Ankaralı yine mağdur olacaktı” dedi. 

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