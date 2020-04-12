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Toplu taşıma araçlarında maske kullanmak zorunlu

Ankara Valiliği: Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Toplu taşıma araçlarında 13.04.2020 günü saat 00.01’den itibaren maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulması zorunlu olacaktır.

Toplu taşıma araçlarında maske kullanmak zorunlu

Ankara Valiliği: Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Toplu taşıma araçlarında 13.04.2020 günü saat 00.01’den itibaren maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulması zorunlu olacaktır.




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