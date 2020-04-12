Toplu taşıma araçlarında maske kullanmak zorunlu
Ankara Valiliği: Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Toplu taşıma araçlarında 13.04.2020 günü saat 00.01’den itibaren maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulması zorunlu olacaktır.
Ankara Valiliği: Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Toplu taşıma araçlarında 13.04.2020 günü saat 00.01’den itibaren maske kullanılması ve genel hijyen için sıvı dezenfektan bulundurulması zorunlu olacaktır.
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