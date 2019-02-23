Ankara’da trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Gökhan E. Sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı otomobilden kurtarıldı.

Kaza, saat 01.30 sularında Ankara Çankaya İlçesi İnönü Bulvarı Dışişleri Bakanlığı karşısında meydana geldi. Gökhan E., 05 RC 944 plakalı otomobili ile Ümitköy istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran refüjdeki beton saksılara çarparak kaza yaptı. Kaza mahalline ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökhan E.'yi sıkıştığı yerden çıkaran sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak yaralıyı ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri, tedbir amaçlı İnönü Bulvarının sağ şeridini trafiğe kapattı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA