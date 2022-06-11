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Ankara'da ucuz şeker izdihamı! Vatandaşlar birbirini ezdi, tartışma çıktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni açılan bir marketin şeker ürünlerine indirim yapması izdiham yarattı. Vatandaşlar ucuz fiyata şeker almak için adeta birbirini ezdi.

TÜİK verilerine göre TÜFE Mayıs ayında geçen aya göre yüzde 2.98 değişim göstererek yüzde 73.50'ye yükseldi. Bu durum fiyatlarına artmasına ve vatandaşların alım gücünün düşmesine neden olurken Ankara'da yeni açılan marketten ucuz fiyata şeker almak isteyen vatandaşlar izdiham yarattı.

Ankara'da ucuz şeker izdihamı! Vatandaşlar birbirini ezdi, tartışma çıktı

 Beypazarı ilçesinde yeni açılan bir market, şeker ürünlerinin fiyatında indirim yaptı. İndirimi gören vatandaşlar, ucuz fiyata şeker alabilmek için markette yoğunluk oluştururken yaşanan izdiham kameralara yansıdı. Bazı vatandaşların birbiriyle tartışma yaşadığı da görüldü. 

(İHA)

 

Ankara'da ucuz şeker izdihamı! Vatandaşlar birbirini ezdi, tartışma çıktı Ankara'da ucuz şeker izdihamı! Vatandaşlar birbirini ezdi, tartışma çıktı Ankara'da ucuz şeker izdihamı! Vatandaşlar birbirini ezdi, tartışma çıktı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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