Ankara’da üniversite eğitimine kar molası
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilkokul ve liselerin yanı sıra bazı üniversitelerde de eğitime bir günlük ara verildi.
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilkokul ve liselerin yanı sıra bazı üniversitelerde de eğitime bir günlük ara verildi. Kar tatilini sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyuran Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'e öğrencilerden, sevgi dolu geri dönüşler yapıldı.
Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara'daki bazı üniversiteler de eğitime bir günlük ara verdi. Kar tatiline giren üniversiteler arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi, 26 Aralık günü eğitime tüm yerleşkelerde ara verildiğini duyururken Hacettepe Üniversitesinde ise Beytepe Yerleşkesinde eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.
Rektör Tekin'den öğrencileri mutlu eden paylaşım
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, üniversitede 26 Aralık günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Rektör Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Valiliğimizin kararı ve Meteorolojik verileri göz önüne alarak yarın (26 Aralık Çarşamba günü) kampüslerimizde eğitim öğretime ara verme kararı aldık. Hep beraber karın keyfini sürelim, çilesini çekmek yerine..."
Rektör Tekin'in paylaşımını büyük bir sevinçle karşılayan öğrenciler, Rekör'e övgüler yağdıran birbirinden komik geri dönüşlerde bulundu. O tweetlerden bazıları şu şekilde:
"Canim rektör ya
Hocam içimizi okudunuz valla
Şimdi kar üstünde halay çekme vakti
Rektör gibi rektör be
Teşekkürler hocam yoksa okula kayak yapmaya gidecektik.
Hocam Allah sizi başımızdan eksik etmesin
Ya canımız rektörümüz nasıl da duydu sesimizi
Ya sen ne güzel bir rektörsün ya
Sınavlara da bir el atsaydınız hasta oluruz diye ağız tadıyla kar oynayamadık
Gözünüz öğrencisini seven gerçek bir rektör görsün
Yusuf diye yazılır adam diye okunur."
Kaynak: İHA
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