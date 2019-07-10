Ankara'da uyuşturucuya 24 tutuklama

ANKARA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 24 ayrı operasyonda, 77 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüphelilerden 24'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma', "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma', "uyuşturucu veya uyarıcı kullanma" suçlarına ilişkin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, 24 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 77 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 520 gram kokain, 218 gram eroin, 1884 gram skunk, 273 captagon, 9 sentetik ecza, 3 gram metamfetamin, 1 tabanca, 1 şarjör, 9 tabanca fişeği, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 11 bin 725 lira para ele geçirildi.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü, polisteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 44 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 24'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla 20 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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DHA