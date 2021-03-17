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  3. Ankara'da uyuyan kediye şiddet uygulayan kadın kameraya yansıdı!

Ankara'da uyuyan kediye şiddet uygulayan kadın kameraya yansıdı!

Ankara Keçiören'de bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da uyuyan kediye şiddet uygulayan kadın kameraya yansıdı!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanları tarafından beslenilen hamile kedi, uyurken kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir an da sertçe vurduğu ve uzaklaştığı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. 

KEDİYE ÇANTASINI FIRLATTI

Kediden hırsını alamayan acımasız kadın, tekrara kedinin yanına gelerek bu kez elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı. Kedi, çantanın kendisine geldiğini fark edince korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı. 

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüler sosyal medyaya düşünce, kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

Ankara'da uyuyan kediye şiddet uygulayan kadın kameraya yansıdı!Ankara'da uyuyan kediye şiddet uygulayan kadın kameraya yansıdı!

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