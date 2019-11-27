Ankara'da vergi dairesi önünde düzenlenen terör saldırısına ilişkin flaş gelişme

Ankara'da 2018 yılında vergi dairesi önünde terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili davada 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Dava Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görüldü. Davaya tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

8 SANIK İÇİN MÜEBBET İSTENDİ

Mahkeme, sanık savunmalarının tamamlandığını belirterek mütalaa için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Mütalaasında saldırının PKK/KCK terör örgütünce yapıldığının anlaşıldığını belirten savcı, sanıklar Abduljawad Almousa, Reşad Kokan, Mohammad Sheıkh Nahhal, Mahmoud Atıyye, Endam Gül, Amına Chıkhmous, Abdülselem Alp ve Ali Anadeni'nin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' ve 'terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 84'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı, sanıklar Omar Hellı, Necah Mungan, Hussan Aldabo, Abdulmecit Mungan'ın örgüt üyeliğinen 15'er yıla kadar hapsini isterken, sanık Muhammed Eldibo'nun 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapsini talep etti. Sanık, Mehmet Kokan'ın tüm suçlardan beraatine karar verilmesini isteyen savcı, firari durumdaki 37 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.